سحب منتجات زبدة الفول السوداني من Jif بسبب مخاوف تلوثها بالسالمونيلا

2022/05/27 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرجع سحب منتج زبدة الفول السوداني من Jif وعدد متزايد من المنتجات التي تحتوي على زبدة الفول السوداني ذاتها مؤخرًا على مستوى أمريكا إلى تلوّث محتمل بالسالمونيلا.وأصدرت شركة JM Smucker طواعية عملية السحب في 20 مايو ونصحت المستهلكين بالتخلص من المنتجات المذكورة.يمكن العثور على معلومات عملية السحب كاملة على موقع FDA.gov.

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