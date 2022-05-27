الخارجية تجري مباحثات مع تركيا لتسهيل دخول العراقيين

2022/05/27 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها تجري مباحثات مع الجانب التركي لتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها وفد وزارة الخارجيَّة الزائر إلى سفارة جُمهوريَّة العراق في أنقرة، التقى وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ د.صالح حسين علي التميمي مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة للشؤون القنصليَّة والموارد البشريَّة ياووز سليم قيران، في مقر وزارة الخارجيَّة التركيَّة في أنقرة".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وناقش الجانبان الصعوبات والمشاكل القنصليَّة التي تواجه الجاليَّة العراقيَّة وضرورة التعاون بين الجهات المعنيَّة في كلا البلدين لأجل تذليلها وإيجاد الطرق القانونيَّة لحلها".وتابع: "كما وناقش الجانبان إمكانيَّة فتح قنصليَّة عامة في سامسون لخدمة أبناء الجاليَّة العراقيَّة الكريمة هناك، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات القنصليَّة للمواطنين، وتجنيبهم متاعب وكلف السفر".وفي سياق متصل أكَّد وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ، على ضرورة العمل على تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا.

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