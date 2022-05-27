2022/05/27 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تنتظر الجماهير العربية نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد الذي سينطلق بعد أيام قليلة على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

مشاركة لاعبين عرب في نهائي البطولة الأكثر إثارة على المستوى الأوروبي دائمًا ما تجذب الجماهير العرب لمتابعتها، خاصة إذا كان هذا اللاعب من بين الأبرز في كرة القدم الأوروبية.

وهناك العديد من اللاعبين العرب الذين تواجدوا في نهائي البطولة الأبرز، وليس ذلك فقط، بل صعدوا إلى منصات التتويج وكان لهم بصمة بارزة خلال مواجهات فريقهم.

وعلى ذكر المباراة النهائية التي ستقام بين ريال مدريد وليفربول يوم 28 ايار الجاري، والتي سوف يتواجد فيها النجم المصري، محمد صلاح، لاعب الريدز.

وأبرز اللاعبين العرب الذين فازوا بلقب البطولة هناك خمس لاعبين من جنسيات عربية مختلفة شاركوا بنهائي البطولة، نجح منهم 4 في الفوز باللقب من قبل مع فرق مختلفة، وهم بالترتيب الجزائري، رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والمغربي الأخر، حكيم زياش، وكان الجزائري الأخر، رياض محرز، هو الخاسر الوحيد للقب.

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