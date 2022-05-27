الحشد يطيح بعنصر إرهابي في محافظة الانبار

2022/05/27 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بالإطاحة بعنصر داعشي في الانبار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز المديرية العامة للمعلومات/قسم معلومات الأنبار وبإسناد مفارز من قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من اعتقال المتهم (ح.



ع.



أ) والمطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

ودعا البيان، إلى "الاتصال على الرقم الساخن ٤٨١ التابع لمعاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي لتعزيز الأمن والقضاء على ماتبقى من العصابات الإرهابية وخلايا الجريمة المنظمة للحفاظ على أمن واستقرار البلد".

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