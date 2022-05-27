دراسة إسرائيلية صادمة.. المناخ اليوم أشبه بتوقعات العلماء بعد 60 عاما

2022/05/27 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة إسرائيلية جديدة إلى أن العواصف الشتوية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي اشتدت بشكل أسرع من المتوقع، حيث وصلت إلى القوة التي كان يتوقع العلماء حدوثها عام 2080.

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