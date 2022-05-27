حماس: قانون حظر التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي

2022/05/27 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.وأكدت الحركة في بيان، أن “هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.ودعت “حماس” البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى “الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لفلسطين ونضال […]

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