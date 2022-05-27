شاهد ما حدث لحصان سقط في بركة ماء عميقة

2022/05/27 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان المشهد مخيفا بالنسبة لريكاردو ألونزو عندما وصل صباح الأربعاء إلى منزله في بلدة ساوث ويست رانشز بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث لاحظ أن فرسه كانت عالقة في بركة ماء عميقة مع ضفاف شديدة الانحدار، واستغرقت محاولات انقاذ الحيوان عدة ساعات وعدة محاولات بينما حاولت هذه الفرس أن تضع قدمها على الحافة شديدة الانحدار.

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