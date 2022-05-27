صحة ميسان توضح أسباب تأخر افتتاح المستشفى التركي

2022/05/27 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السودانيأوضحت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، أسباب تأخر افتتاح المستشفى التركي.وقال مدير عام صحة ميسان، الدكتور علي محمود العلاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة التركية المنفذة للمشروع لم تنجز ما تبقى من المشروع خاصة وأن نسبة الإنجاز وصلت لمراحل مهمة".وأضاف أن "مدير المشروع لم يزر المشروع منذ سنوات، ومن المفروض أن تتم عملية التسليم والاستلام منذ عامين"، مبيناً أن "حجة الشركة المنفذة لعدم إكمال المشروع، أنها لم تستلم مستحقاتها المالية". وأشار إلى أن "الاجتماع الأخير مع مجلس الوزراء والأمانة العامة اقتضت الموافقة على تسليم المبالغ المطلوبة".وأكد أن "دائرة صحة ميسان سترفع كشفاً شاملاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة وهي الجهة المتعاقدة مع الشركة التركية المنفذة للمشروع".

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