بالفيديو.. إعادة الحاج صاحب الدراجة لمنزله لعدم حصوله على الموافقات للوصول لمكة

2022/05/27 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعادت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، الحاج ماجد شكار الهزيماوي صاحب الدراجة لمنزله لعدم حصوله على الموافقات الرسمية للوصول لمكة.

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