بينها الحمى النزفية وجدري القرود.. تحذير من تحول العراق لبيئة جاذبة للأوبئة - عاجل

2022/05/27 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىحذرت نقابة الأطباء البيطريين في ديالى، اليوم الجمعة، من تحول العراق الى بيئة جاذبة للأوبئة ذات المنشأ الحيواني مالم يحد من تهريب الحيوانات والتشديد في المنافذ الحدودية.

وقال نقيب الاطباء البيطريين في ديالى محمود الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كثرة الامراض ذات المنشأ الحيواني اي المشتركة بينها وبين الانسان متعددة وهي في الاغلب خطيرة ومنها الحمى النزفية وجرب القرود وغيرها رغم ان الاخيرة لم تسجل في العراق لكنها تبقى ضمن التحديات في البيئة بشكل عام".

ودعا الشمري، الى "التشديد في المنافذ الحدودية بكل عناوينها حول استيراد الحيوانات والطيور والتأكيد على وجود دفتر صحي رسمي لكل منها ضرورة ستراتيجية لحماية البيئة العراقية وهذا ما يجب الانتباه له بالإضافة الى منع انتقال اي حيوانات او طيور بين المحافظات الا بموجب شهادة صحية صادرة عن دائرة البيطرة الحكومية حصرا من اجل الاطمئنان بانها خضعت للفحص قبل نقلها بين المحافظات".

ولفت الى ان "التهريب بكل اشكاله للثروة الحيوانية او الطيور ودخولها بشكل غير رسمي مشكلة وتحدي كبير يجب الانتباه لخطورته كونها قد تحول العراق الى بيئة جاذبة للأمراض ذات المنشأ الحيواني"، مؤكدا "ضرورة معاقبة شديدة لمن يتورط بملف التهريب كونه قد يقود الى انتكاسات كبيرة في المشهد العراقي برمته في ظل وجود العديد من الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان".

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