2022/05/27 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، عن سقوط ابرز شبكات تهريب المنتوجات النفطية في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الساعات 72 الماضية شهدت ديالى اكثر من 10 غارات امنية مفاجئة في مناطق عدة لتعقب ابرز واخطر شبكات تهريب المنتوجات النفطية والمسماة محليا بـ البحارة وتم تفكيك من 3-4 مواقع واعتقال شبكة خطيرة جدا متخصصة بالتهريب مع ضبط صهاريح ومركبات كانت تستخدم في عمليات التهريب".واضاف المصدر، ان "90% من المنتوجات النفطية كانت تهرب من مدن عدة في ديالى ومنها جديدة الشط(30كم شمال غرب بعقوبة) وتصل الى كلار ومدن اخرى في كردستان بسبب فرق الاسعار"، لافتا الى ان "العمليات الاخيرة وجهت ضربة لاكثر من 60% من ابرز واهم البحارة في مناطق شرق العراق".واشار الى ان "الاوامر مشددة للغاية بمنع خروج اي منتوجات من حدود ديالى الا بموجب موافقات اصولية رسمية والتفتيش الدقيق للمركبات التي يشتبه بانها تنقل وقود مهرب من خلال التحوير"، مشيراً ان "من اعتقلوا في العملية الاخيرة كانوا جزء اساسي في تكرار ازمات الوقود في ديالى في الاشهر الماضية".

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