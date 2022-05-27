أولمبي العراق يواجه نظيره الإيراني ودياً اليوم

2022/05/27 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يلاعب المنتخب الأولمبي بكرة القدم، مساء اليوم، نظيره الإيراني في الإطار الودي على ملعب المدينة الدولي.وكان المنتخبان قد تواجها يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتهت بفوز إيران بهدف دون رد.وستقام المباراة عند الساعةِ الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا 2022.انتهى/ 25 ل

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