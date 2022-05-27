القبض على متهم بحيازة المخدرات في واسط

2022/05/27 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بحيازة المخدرات في احد مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم إلقاء القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة في ممارسات أمنية نفذت بمناطق متفرقة من المحافظة”.واضافت انه “تم ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة نوع ميتادون […]

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