أمريكا تعلق على تجريم العراق التطبيع مع إسرائيل والصدر يغرد

2022/05/27 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس بيانًا صحفيًا تعقيبًا على إعلان العراق تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الخميس.

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