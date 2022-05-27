العمليات المشتركة تكشف ما حققته بملفي المخدرات والنزاعات العشائرية

2022/05/27 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن طريقة تعامل القوات الامنية مع ملف المخدرات والنزاعات العشائرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ملف المخدرات والجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية في وسط وجنوب العراق هو الاهم و يتركز في محافظات ميسان ، ذي قار، البصرة، ويدار امنيا بإمكانيات وقدرات عالية، يوميا لدينا عمل كبير سواء أكان من خلال جهاز مكافحة الارهاب ، والأمن الوطني او جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية او الجيش العراقي او وزارة الداخلية، الاجهزة لديها عمل مشترك ومنظم".

وأضاف اننا "القينا القبض على الكثير من المتهمين بهذه الجرائم وتفكيك شبكات لتجارة المخدرات والسلاح وشبكات للأضرار بأمن واقتصاد البلد، ونجحت الاجهزة الامنية في عمل مميز في سيطرتها على هذه المناطق والنتائج كانت واضحة فبالنسبة للنزاعات العشائرية قلت بشكل كبير وفرض القانون وسيادته مستمرة ومحاسبة من يحاول ان يفرض ارادته خارج الدولة وملاحقة ومطاردة اصحاب الجرائم مستمر".

وأوضح الخفاجي ان "قيادة عمليات ميسان منذ تأسيسها في شباط الماضي ساهمت اسهام كبير في خلق الاستقرار الامني في المحافظة والمناطق القريبة سواء باتجاه البصرة او باتجاه الناصرية، وتمكنا من احباط كثير من المحاولات للتهريب ومحاولات الاضرار بالبشر والاقتصاد العراقي وفقا لمعلومات استخباراتية وتمكنا ايضا من ضبط أطنان من المخدرات والحبوب والمؤثرات العقلية ".

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