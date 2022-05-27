ورقة مهمة يملكها انشيلوتي ترجحه على كلوب بنهائي ابطال اوربا

2022/05/27 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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لم يخسر المدرب الايطالي مدرب ريال مدريد كارلو آنشيلوتي في نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة، خلال أربع مرات،

كانت الخسارة أمام ليفربول في اللقاء الشهير عام 2005، الذي خسره ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل (3-3)!

لكن آنشيلوتي عوضها بعدها وفاز على ليفربول في نهائي عام 2007…

ملاحظة المدرب آنشيلوتي المدرب الوحيد الذي وصل خمس مرات لنهائي دوري الأبطال!

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