الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي

2022/05/27 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي، لما يمكن أن يسببه ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادرها.وتقول الوكالة إن الحوار بين واشنطن وكييف حمل “طبيعة حساسة للغاية”، وكان الهدف منه “التوصل إلى فهم مشترك لخطر التصعيد”.ونقلت رويترز ذلك عن 3 مسؤولين […]

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