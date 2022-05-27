2022/05/27 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يودع العاصفة الترابية ويستقبل موجة حارة (تفاصيل) - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يودع العاصفة الترابية ويستقبل موجة حارة (تفاصيل) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يودع العاصفة الترابية ويستقبل موجة حارة (تفاصيل) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).