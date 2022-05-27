استاذ جامعي :قسم تكنولوجيا المعلومات حلم كربلاء الطموح لقيادة المستقبل

2022/05/27 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس قسم علوم تكنولوجيا المعلومات

– جامعة كربلاء المستحدث في عام 2020 إن

قسم تكنولوجيا المعلومات خطوة طموحة

وواعدة عصفت بها مختلف التحديات وأولها

التمويل إذ إن القسم بني بتمويل صفري،

إذ يستند القس

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