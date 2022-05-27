2022/05/27 | 11:58 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس قسم علوم تكنولوجيا المعلومات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استاذ جامعي :قسم تكنولوجيا المعلومات حلم كربلاء الطموح لقيادة المستقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– جامعة كربلاء المستحدث في عام 2020 إن
قسم تكنولوجيا المعلومات خطوة طموحة
وواعدة عصفت بها مختلف التحديات وأولها
التمويل إذ إن القسم بني بتمويل صفري،
إذ يستند القس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استاذ جامعي :قسم تكنولوجيا المعلومات حلم كربلاء الطموح لقيادة المستقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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