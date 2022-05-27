'الإثنين الدامي'.. السومرية تفصّل مقتل عشرات العراقيين بأساليب مختلفة خلال أسبوع واحد!

2022/05/27 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تقرير: السومرية نيوزتنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، حصيلة بحالات القتل والانتحار والنزاعات العشائرية والعائلية والتعرضات الارهابية التي حصلت من يوم الجمعة المصادف 20/5 إلى يوم الخميس المصادف 26/5/2022.

وتظهر الحصيلة، مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بالنزاعات العشائرية والعائلية، وتسجيل 7 حالات انتحار في مناطق مختلفة.كما أظهرت الحصيلة مقتل 5 اشخاص واصابة 4 اخرين بالاغتيالات المباشرة، بينما التعرضات الارهابية أدت إلى مقتل 15 شخصا واصابة 20 اخرين في الاسبوع الماضي.

وتم تسجيل أربع حالات تسمم، في مستشفى بلد في محافظة صلاح الدين، لعائلة واحدة بسبب تناول أفرادها العصير ، كما أودت الحادثة الى وفاة طفل، فيما يرقد والده ووالدته وشقيقه بحالة حرجة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة اثناء علملية قيصرية، والعثور على جثة طفل في مكب للنفايات في بغداد، ووفاة شخص "محو امية، اثناء اداه الامتحان، بالاضافة الى اصابة شخص بانفجار طباخ منزلي واخر بانفجار لغم ارضي.وأدناه، تفاصيل الحوادث التي حصلت خلال أيام الأسبوع:

*يوم الجمعة 20/5 -منتسب أمني من سكنة منطقة الزعفرانية، أقدم على الانتحار أثناء فترة الاستراحة داخل مقر السرية الرابعة فوج طوارئ بغداد 11 وعملية الانتحار تمت بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية دون معرفة الأسباب.-مشاجرة بين شخصين أحدهم موظف في وزارة الكهرباء والثاني منتسب في وزارة الدفاع تطورت الى الضرب ضمن منطقة البنوك دون إصابات تذكر.-القبض على مفوض في وزارة الداخلية يقوم بأطلاق النار عشوائياً ضمن شارع الأمانة في مدينة الصدر.-اندلاع نزاع عشائري بمنطقة حجام في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بين عشيرتين واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة بسبب خلاف على سياج PRC)) يفصل بين العشريتين دون إصابات تذكر.-اندلاع نزاع عشائري في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان استمر ساعتين، والقوات الأمنية سيطرت الى الوضع.-افراد عصابة يستقلون دراجة نارية ويحملون آلات جارحة، هاجموا مدنيين اثنين في محاولة منهم للاستيلاء على هواتفهم النقالة، في منطقة الاسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، ما أدى الى إصابة المدنيين بجروح.*يوم السبت 21/5-شاب في العشرينيات من عمره قتل بعدة طعنات سكين حادة في الصوب الكبير بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، بعد دخوله بمشاجرة مع اب وابنه بسبب خلافات شخصية بين الطرفين.-معلم في وزارة التربية وشخص آخر ينفذان "دكة عشائرية" ويطلقان النار على دار شخص متقاعد في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد.-فتاة في الثامنة عشرة من عمرها اقدمت على الانتحار من خلال حرق نفسها داخل منزلها في ناحية أبي غرق في محافظة بابل بسبب خلاف مع عائلتها.-قاعدة "زليكان" التي يأوي قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعرضت لقصف جوي أدى الى مقتل مدني.*يوم الاحد 22/5-اصابة شخص نتيجة مشاجرة بين "اولاد عم" تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الفضيلية في العاصمة بغداد.-إصابة شخصين إثر مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء في حي الجزائر ضمن منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.-شخص يفتح النار على دار صديقه ما أسفر عن اصابة صاحب الدار بجروح مختلفة نقل على أثرها الى المستشفى في منطقة الامين الثانية في العاصمة بغداد بسبب خلاف على لعبة كرة القدم.-الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب في العشرينات من عمره قام بإلقاء نفسه من اعلى الجسر القديم في بمدينة الموصل في مياه نهر دجلة.-منتسب من فرقة المشاة العشرين أنهى حياته برصاصة أطلقها على نفسه من سلاحه الرشاش اثناء واجبه في الكتيبة الثانية (سرية تموين) في محافظة نينوى.-انتحار شاب في سامراء بمحافظة صلاح الدين دون معرفة الأسباب.-اعتداء احد الطلاب على مشرف تربوي بعد خروجه من مدرسة "المكارم" بمدينة الصدر في العاصمة بغداد.*يوم الاثنين 23/5 -إصابة عنصر من الحشد العشائري بهجوم لـ"داعش" الارهابي استهدف قرية في أطراف قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.-شخص مجهول الهوية أقدم على طعن رجل بسكين في صدره ادى الى اصابته بجروح خطيرة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.-مشاجرة بين طرفين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ادت الى اصابة اثنين من طرفي المشاجرة والتي كانت بسبب تجمع الشباب مقابل دار الطرف الاول في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.-انفجار رمانة يدوية هجومية على منزل مواطنة ضمن منطقة الغزالية تسبب بأضرار مادية داخل الدار دون اصابات علما ان صاحبة الدار سجلت دعوى لدى مركز الشرطة ضد طليقها وهو ضابط في وزارة الدفاع.-العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما مربوطة الايدي وعليها اثار إطلاق نار مرمية بأحد المبازل المتروكة ضمن منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.-شاب في العشرينيات من عمره ألقى بنفسه من فوق مجسر ثورة العشرين وسط محافظة النجف، بعد خروجه من منزله غاضباً بسبب خلاف مع والده ما ادى الى مصرعه على الفور.-مسلحون مجهولون يهاجمون شاباً في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار ما أسفر عن اصابته بعدة رصاصات في الرأس نقل على أثرها للمستشفى وهو بحالة خطرة وفاقداً للوعي.-إصابة جندي جراء تعرض لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي في أطراف قضاء "طوزخرماتو" شرقي محافظة صلاح الدين.- امرأة تحرق زوجها داخل منزل بالاتفاق مع شخص آخر في منطقة الحسينية شمال شرق بغداد.- مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها أسلحة خفيفة في منطقة الحميدية بالعاصمة بغداد إصابات تذكر.- العثور على جثة فتاة عليها اثار إطلاق نار بمنطقة الرأس مرمية في أحد المبازل المتروكة ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة بغداد.- مقتل 6 اشخاص واصابة 7 اخرين بينهم جنود بتعرض لعصابات داعش الإرهابية في منطقتي "البلداغ ودوكشمان" التابعة لناحية "تازه" بمحافظة كركوك.-اللواء 44 في قيادة عمليات نينوى/ الحشد الشعبي، تصدى لتعرض داعشي في قضاء الحضر جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل منتسب وسقوط جريحين آخرين من عناصر اللواء.- قيادة قوات حرس الحدود، تصدت لتعرض داعشي على القوة قرب الحدود العراقية – الأردنية دون إصابات تذكر.- هجوم داعشي مزدوج بقذائف الهاونات واسلحة القنص استهدف قرية "الإصلاح" شمالي ناحية "جلولاء" بمحافظة ديالى انتهى بسقوط 6 ضحايا بينهم امرأتان وجندي و8 جرحى بينهم جندي ومحاضر.-مجهولون يستقلون ثلاث عجلات نوع (بيك أب) حاولوا سرقة حديد سكراب من المخلفات العسكرية في موقع البيئة الواقع في البادية (20 كم من الطريق الدولي السريع باتجاه السماوة) غربي محافظة ذي قار.-طلاب يعتدون على الملاك التدريسي لثانوية "الإصلاح" في محافظة ذي قار.-مشاجرة بين طرفين وقعت ضمن منطقة الكرادة بالقرب من محل لبيع الملابس تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء اسفرت عن طعن أحد الأشخاص بسكين بمنطقة الرأس.*يوم الثلاثاء 24/5- محيط قاعدة فكتوريا الامريكية داخل مطار بغداد الدولي تم استهدافه بطائرة مسيرة، ولم يتم تسجيل خسائر بشرية وعلى أثرها تم تفعيل صافرات الإنذار.-مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد، اسفرت عن اصابة 4 اشخاص بطعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم.-مشاجرة بين طرفين بالأسلحة الخفيفة "مسدس" في منطقة "الوشاش" بالعاصمة بغداد ادت الى اصابة شخصين.- مستشفى بلد في محافظة صلاح الدين، استقبل 4 حالات تسمم من عائلة واحدة بسبب تناولهم "عصير"، وأودت الحادثة الى وفاة طفل فيما يرقد والده ووالدته وشقيقه بحالة حرجة.-مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع "تويوتا بيك أب" أقدموا على تسليب مبلغ 84 مليون دينار من مواطن متقاعد قرب محل سكناه في منطقة الجزائر وسط محافظة البصرة.-امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً تقدم على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في منطقة "رجم حديد" بالجانب الايمن من مدينة الموصل.-وفاة امرأة من مواليد 1994 اثناء اجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى العلماء الاهلي ضمن منطقة بغداد الجديدة وقوة امنية وصلت الى مكان الحادث بعد حدوث مشادة كلامية من اهل المتوفية مطالبين الدكتور المسؤول على العملية ودكتور التخدير ومديرة المستشفى.*يوم الأربعاء 25/5 -عناصر "داعش" الارهابية هاجمت نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي لواء نداء ديالى في قرية "الشيخ نجم العبد الله" في منطقة حوض شروين التابع لناحية المنصورية (45 كم شمال شرق بعقوبة) ما أسفر عن استشهاد منتسبين من الحشد.-عناصر من "داعش" الارهابية شنت هجوماً على مواقع "البيشمركة" في قضاء كفري التابع لإدارة "كرمياندون" بمحافظة ديالى دون إصابات تذكر.-العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل كيس في مركبة النفايات ضمن منطقة الدورة في العاصمة بغداد.-وفاة طالب "محو أمية" داخل مركز امتحاني أثناء أدائه الامتحان، في منطقة تل محمد ضمن بغداد الجديدة، شرقي العاصمة بغداد.-طالب ضمن منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد، تسلل إلى مدرسته مستغلاً عدم وجود أحد، وكسر زجاج الغرفة التي بداخلها دفاتر الامتحانات الوزارية، ومن ثم حرقها.-انفجار طباخ داخل أحد المنازل ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ما ادى الى اصابة صاحبة المنزل بحروق شديدة.-هجوم مسلح استهدف شيخ عشيرة في محافظة ميسان إثر تجدد نزاع مسلح في ناحية العزير جنوب محافظة ميسان.-مشاجرة اندلعت بين تجار اسلحة ضمن قطاع 30 في مدينة الصدر، شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والقوات الأمنية اعتقلت 5 منهم دون إصابات تذكر.-قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية تشتبك مع عناصر داعش وتمكنت من قتل أحد عناصره وحاصرت مجموعة اخرى في محطية قرية الدواسة التابعة لناحية "وانة" شمال الموصل.-مسلحون يرتدون الزي العسكري أقدموا على اختطاف عنصر في قوات الصحوة وموظف بوزارة التجارة وشقيقه الموظف في وزارة الكهرباء اثناء اصطيادهم الأسماك ضمن منطقة "العبايجي" في العاصمة بغداد والخاطفين أطلقوا سراح الموظف في وزارة الكهرباء، واقتادوا شقيقه والعنصر في الصحوة إلى جهة مجهولة.*يوم الخميس 26/5 - لغم أرضي من مخلفات الحرب العراقية – الإيرانية انفجر، في ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، ما أسفر عن اصابة عامل بلدية بتهشم ساقه اليسرى.-العثور على جثة مواطن اختطف يوم الأربعاء مقطوعة الرأس والذي يعمل موظفا في وزارة التجارة في منطقة الطارمية شمالي بغداد.-مفارز النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة رجل مجهول الهوية من داخل نهر دجلة ضمن منطقة البوعيثة جنوب العاصمة بغداد.- نزاع وقع بين أبناء عشيرتين واستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.-مقتل شخصين وإصابة اثنين اخرين بهجوم صاروخي في ناحية بامارن بمقاطعة أميدي بمحافظة دهوك.-حارس مدرسة ثانوية، أقدم على إصابة مواطن بإطلاقات نارية بسبب ركنه العجلة أمام باب المدرسة في العاصمة بغداد.

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