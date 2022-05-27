الجيش الإسرائيلي: لا يوجد جندي أطلق النار عمدا على شيرين أبو عاقلة

2022/05/27 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه لا يوجد أي جندي إسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحفية الراحلة، شيرين أبو عاقلة.

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