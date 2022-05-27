لافروف يعلق على موقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية

2022/05/27 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي نظرة بلاده لمواقف الدول العربية تجاه الأزمة الأوكرانية بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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