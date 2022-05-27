العنف الأمريكي المُسلّح بالدّاخل - الطاهر المعز

2022/05/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز مصائب قوم عند قومٍ فوائدُمع كل إطلاق نار جماعي جديد ، يعود الجدل حول حرية شراء وحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، ويدافع أعضاء لُوبي السلاح عن الحق الدّستوري في حمل السلاح، بشكل مُطْلَق، مُرَدِّدِين مَقُولَتَهُم المَمْجُوجة: "إن الطريقة الوحيدة لإيقاف رجل سيء بمسدس هي ملاحقته من قِبَل رجل طيب يحمل سلاحًا"، وتظهر قُوّة "مُجَمّع الصناعات العسكرية" ولوبي حمل السلاح في الولايات المتحدة من خلال ما ي ......





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