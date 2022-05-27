هل تغيرت طبيعة الوظائف وهل ستتغير مع وبعد جائحة كورونا ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/05/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد مع التحول التكنولوجى (التقنى أو الرقمى) الذى حدث ويحدث منذ بداية عصر العولمة منذ حوالى ثلاثين عاما عبر الانترنت وتطور الاتصالات والأجهزة الذكية تغيرت أيضا طبيعة الوظائف ، بل إن بعض الوظائف طالها الاندثار والبعض ينتظر دوره فى الاندثار أيضا وهو آت لا محالة ، إلا أن جائحة كورونا ساهمت فى تسريع وتيرة التغيير فى الوظائف لانتشار التباعد الاجتماعى وبالتالى إنجاز الأعمال من المنزل باستخدام التكنولوجيا مم ......





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