ايران ترفع صادراتها للعراق الى 12 مليار دولار وتطالب ان تكون بديلا عن اوكرانيا بتصدير حديد التسليح للعراق

2022/05/27 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة

الايرانية العراقية المشتركة، حمید

حسیني، ارتفاع صادرات‌ ايران الى

العراق الى 12 ملیار دولار في العام

الجاري.

وأكد حسيني على ضرورة زيادة الصادرات

الايرانية الى العراق

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