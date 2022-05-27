2022/05/27 | 12:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، أن مسؤولي الصحة في البلاد يجرون تحليلا للأنهار والبحيرات والهواء ومياه الصرف الصحي المنزلي والقمامة للكشف عن عدوى فيروس كورونا مع تكثيف البلاد لإجراءات مكافحة التفشي الأول للمرض بها.وتخوض الدولة المنعزلة معركة شرسة ضد موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا منذ إعلان حالة […]

ظهرت المقالة بحثا عن كورونا..



بيونغ يانغ تفحص الأنهار والهواء والقمامة أولاً على ايرث نيوز.

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