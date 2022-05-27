اتحاد الكرة يفاوض ثلاثة مدربين أجانب لقيادة أسود الرافدين

2022/05/27 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دخل الاتحاد العراقي بكرة القدم، في مفاوضات رسمية مع ثلاثة مدربين لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة المستشارين في الاتحاد، استقرت على 3 مدربين مرشحين، أثنان منهما من أوروبا والثالث من أميركا الجنوبية”.وأضاف ان “اتحاد الكرة لم يضع […]

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