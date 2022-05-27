المرور: نغرم 400 “تكتك” يوميًا ودخولها أصبح امرا واقعًا

2022/05/27 | 12:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توجيها عاجلاً لأصحاب دراجات “التكتك” لغرض تسجيلها وعدم تعرضها للحجز، وفيما أكدت أن كلفة التسجيل تبلغ 480 ألف دينار، حددت مناطق حركتها.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، بحسب الوكالة الرسمية، إن” دراجة “التكتك” جلبت الى العراق من دون موافقة مديرية المرور العامة ودخلت البلد وأصبحت واقع حال”، مبيناً أن “مديرية المرور العامة حددت حركتها في بعض المناطق فقط، وتحديداً المناطق الشعبية”.

وأضاف أنه “بالمقابل منعنا بموجب بيان رسمي حركة “التكتك” في الطرق العامة والسريعة والدولية وسريع القناة، ولكن البعض يتخذ من التوجيه أسلوب (الممنوع مرغوب)”.

ودعا مدير المرور العامة ” أصحاب تلك العجلات إلى الاسراع في تسجيلها في موقع الحسينية لضمان عدم تعرضها الى الحجز ، مؤكداً أن “كلفة التسجيل تبلغ 480 ألف دينار ،ويومياً يتم تغريم ما معدله 300 ـ400 دراجة بسبب عدم تسجيلها”.

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