وزير خارجية الصين يزور دولة كيريباتي النائية بالمحيط الهادئ

2022/05/27 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، إلى دولة كيريباتي النائية في المحيط الهادئ، حيث أصبح مستقبل مناطق الصيد الشاسعة هناك على المحك.

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