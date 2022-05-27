2022/05/27 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بفرض قوات الجمهورية، بدعم من الجيش الروسي، سيطرتها الكاملة على مدينة كراسني ليمان.

وجاء في بيان صدر عن المقر، اليوم الجمعة: "قامت مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حتى تاريخ 27 ايار الجاري، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 220 بلدة، بما في ذلك مدينة كراسني ليمان" الواقعة بشمال جمهورية دونيتسك.

وكان رئيس "جمهورية" دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في 24 ايار الجاري عن البدء في اقتحام مدينة كراسني ليمان، قائلا: "تعتبر 28 بلدة إجماليا في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم، والآن تجري المرحلة النشطة لتحرير مدينة كراسني ليمان، ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) المدينة نفسها ويقع حوالي نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا".

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة كراسني ليمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة كراسني ليمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).