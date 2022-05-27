رغم إنهاء خلاف البيت الكردي.. الاتحاد الوطني يضع شروطا لاستمرار الحوار مع الديمقراطي

2022/05/27 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، عن رغبته باستمرار الحوار مع الديمقراطي الكردستاني شرط وضع ملفات عدة على طاولة الحوار.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني فائق يزيدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "هناك عدة ملفات مهمة يجب ان توضع على طاولة الحوار مع الديمقراطي الكردستاني، حيث ان رئاسة الجمهورية وملف النفط ورواتب الموظفين وانتخابات الاقليم اهم الملفات التي يجب ان تحسم على الطاولة مع حسم ملف رئيس الجمهورية مرشح الكرد".

وأضاف ان "الحوارات مستمرة مع الديمقراطي لكن ليس بوتيرة عالية والأمر لن ينتهي بأسبوع او اسبوعين لكن الحوارات ماضية والتي كان آخرها لقاء القيادات الكردية في رئاسة الإقليم".

واشار يزيدي الى ان "موقف حزبه واضح هو توحيد البيت الكردي وإنهاء الانسداد السياسي لغرض سرعة تشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً ان "الحوارات حتى وان تسارعت وتيرتها لكن لم تنتهي قريبا كون هناك بعض الأمور قد تؤخر ملف الحوار السريع مع البارتي".

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