العثور على جثة شاب مجهول الهوية في البصرة

2022/05/27 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت القوات الامنية اليوم الجمعة على جثة شاب مجهول الهوية في محافظة البصرة.وذكر مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مجهول الهوية عليها اثار اطلاقات نارية في مختلف انحاء جسمه من مسدس.واضاف ان “جثة الشاب كانت مرمية بالقرب من جسر “كريدي” قرب منطقة المزارع ضمن حدود […]

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