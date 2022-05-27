تفعيل منظومة 'السيرام' داخل السفارة الامريكية ببغداد

2022/05/27 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتفعيل منظومة السيرام داخل السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية فعّلت منظومة السيرام، من أجل تجربتها".

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