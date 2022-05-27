2022/05/27 | 13:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراجة "التكتك" جلبت الى العراق من دون موافقة مديرية المرور العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف كلفة تسجيل دراجات التكتك وتوجه نداء لاصحابها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف كلفة تسجيل دراجات التكتك وتوجه نداء لاصحابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).