نباح وعواء ومطاردة.. شاهد ما حدث لجرذ دخل منتزهًا للكلاب مثيرا حالة من الجنون بينهم

2022/05/27 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول رجل إلى "بطل" في أعين الناس بعدما اعتقدوا أنه ينقذ جرذًا دخل إلى منتزه للكلاب في مدينة نيويورك وذلك عندما بدأت الكلاب في ملاحقته والسعي للنيل منه.والحقيقة أن الرجل كان يحمي كلبه من ذلك الجرذ.وقد انتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تقرير جيني موس من CNN المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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