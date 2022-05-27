2022/05/27 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت روسيا الجمعة أنها تعمل بهدف تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

تتراجع صادرات الحبوب الروسية حاليا بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة اللوجستية والقطاع المالي بينما يشل هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع "في هذا الموسم (2021-2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28,5 مليونًا من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 حزيران ) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب".

وأضاف أن "في الموسم المقبل (يبدأ في 01 تموز 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن"، وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام الماضي.

روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان ويغذي إنتاجهما من القمح والذرة وعباد الشمس السوق العالمية.

وأدى النزاع الذي أشعلته روسيا والعقوبات الانتقامية إلى تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر بشكل خاص على البلدان الأكثر فقراً.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد للمساعدة في "تجاوز أزمة الغذاء" شرط رفع العقوبات عن موسكو مما أدى إلى اتهامه بالابتزاز.

واعترف مسؤول كبير في الكرملين الأسبوع الماضي بأن روسيا كانت تستعد لهذه الأزمة في وقت مبكر من أواخر 2021 حتى قبل اندلاع النزاع الأوكراني في شباط 2022 وهو أمر نفته موسكو في ذلك الوقت.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهدف إلى تصدير خمسين مليون طن من الحبوب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهدف إلى تصدير خمسين مليون طن من الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).