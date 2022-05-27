اوامر عليا بدراسة ملف امن ديالى.. من هي المناطق الخمس الحمراء

2022/05/27 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الجمعة، عن صدور اوامر عليا بدراسة شاملة لملف امن ديالى بعد الخروقات الاخيرة.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اوامر عليا صدرت من بغداد لدراسة ملف امن ديالى بشكل شامل في ضوء الخروقات الدامية الاخيرة وبيان اسباب تكرار الخروقات في مناطق شهدت سلسلة طويلة من العمليات العسكرية في ظل حديث عن وجود حواضن وخلايا نائمة".

واضافت، ان "الدراسة ستشمل 5 مناطق حمراء تصنف هي الاعلى في ملف الخروقات ابرزها الوقف وحمرين وشيخ بابا لافتا الى ان فرق امني مختص ستدرس بشكل تفصيلي طبيعة المناطق واسباب الخروقات وهل هناك طرق سرية لتدفق المتطرفين من خارج ديالى ام ان ما يحصل ناجم عن خلايا نائمة موجودة في الاساس داخل المناطق المستهدفة".

واشارت الى ان" الدراسة سترصد ملف القناصات والتي تشكل حجز الزاوية في هجمات داعش الاخيرة لمعرفة من يمولها وهويتهم في ظل وجود معلومات بان بعضهم اجانب أي ليسوا عراقيين".

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