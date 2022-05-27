إيران: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى متروبل في ابادان إلى 22 شخصاً

2022/05/27 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مساعد محافظ خوزستان حاكم مدينة ابادان جنوب غرب إيران، اليوم الجمعة، عن انتشال 22 جثة من ضحايا انهيار مبنى متروبل في المدينة.

وعثر فريق البحث على 22 جثة حتى الآن وتم نقلهم جميعا إلى جامعة عبادان للعلوم الطبية للتعرف على هويتهم.

كما أنقذت فرق البحث 37 شخصا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.

وتستمر عمليات البحث تحت الأنقاض حتى إخراج آخر الضحايا المحتملين فيما تنشغل قوات الإغاثة بإزالة الأنقاض.

يذكر أن مبنى متروبل المعروف ببرج دوقلو في مدينة آبادان الذي كان قيد الانشاء قد إنهار يوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 37 آخرين.

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