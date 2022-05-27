واشنطن ترد على قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع: يناقض تقدم جيران العراق

2022/05/27 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبرت واشنطن اليوم الجمعة، عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونى.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس: واطلعت عليه ايرث نيوز، “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير […]

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