القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/05/27 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على سبعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها قامت بتنفيذ سبع مذكرات إلقاء قبض صادرة من السلطة القضائية بحق متهمين بقضايا مختلفة، خلال الـ٢٤ساعة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الساندة في مناطق متفرقة […]

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