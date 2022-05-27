 ‏”إنستغرام” ينقطع عن الآلاف من مستخدميه

2022/05/27 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعرّض موقع الصور والفيديوهات للتواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اليوم الخميس، لعطل فني أدى ‏لانقطاع خدمته عن الآلاف من مستخدميه.‏ وقالت شركة “ميتا” الأمريكية، التي تملك “إنستغرام”، إنها تعمل على استعادة الموقع من جديد، بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى منصة مشاركة الصور.ومن المشكلات التي صادفت مستخدمي “إنستغرام”، اليوم، ظهور […]

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