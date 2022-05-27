خطوة واحدة تفصل العراق عن التأهل لمونديال سلة الكراسي

2022/05/27 | 13:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة على الكراسي، قريباً من التأهل إلى كأس العالم.وفاز العراق على السعودية بنتيجة 62-43 في بطولة اسيا اوشينا المقامة احداثها في جزيرة بوكيت التايلندية.وبهذا الفوز تأهل العراق للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لكأس العالم، حيث سيواجه ماليزيا غداً في مباراة حاسمة.يذكر أن نظام البطولة ينص […]

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