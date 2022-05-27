البنتاغون: الولايات المتحدة ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا

2022/05/27 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا، وأن موقف القيادة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير.

واوضح كيربي خلال اجتماع ان القائد العام للقوات المسلحة أكد أنه لن يكون هناك أفراد عسكريون أمريكيون في أوكرانيا للمشاركة في القتال، وهذا ما زال قائما حتى اليومونفت واشنطن مرارا نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا، موضحة أنها لا ترغب في الدخول في صراع مباشر مع روسيا.

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