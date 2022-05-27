2022/05/27 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط حاوية تحمل “مواد كيمياوية” مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك ام قصر الاوسط يضبط حاوية ( مواد كيميائية) مخالفة للضوابط الاستيرادية”.واضافت ان “عملية الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني […]

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