3 خطوات تحمي بها أموالك الشخصية عند البدء بعمل تجاري جديد

2022/05/27 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك ملايين الأشخاص حول العالم وظائفهم أو فقدوها أثناء جائحة كورونا، وقرر الكثيرون القيام بعمل خاص بهم.لكن، على الرغم من فوائد العمل الخاص الكبيرة، هناك أيضًا الكثير من العقبات المالية التي ترافقه.إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لحماية أموالك:

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