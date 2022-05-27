2022/05/27 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أنه لا يعادي الديانات بل يعادي التطرف والإرهاب والظلم.

وقال السيد الصدر في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين"

وأضاف: "نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي".

وفيما يلي نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: لا نعادي الديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: لا نعادي الديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).