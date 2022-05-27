تحرك برلماني لتشريع قوانين خاصة بإعادة أموال العراق المهربة

2022/05/27 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن سهيلها لتشريع قوانين تخص إعادة أموال العراق المهربة بالخارج.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لجنته تعتزم مناقشة قانون صندوق استرداد أموال العراق المهربة، حيث انه من أهم القوانين و لاسترجاع أموال العراق المهربة والتالفة في الخارج".

واضاف ان "التداخل بالقوانين أمر غير صحيح ما يتطلب توحيد المواد فيها وأن اجتماع اللجنة كان يتضمن الجولة الأولى من المشاورات مع الجهات المعنية فيما ستتم متابعة الاجتماعات لإكمال المواد الخاصة بالقانون".

واشار السلامي الى ان "اللجنة تسعى جادة لتشريع القانون الخاص بأعادة تلك الأموال لتعود بالفائدة على موازنة الدولة العراقية".

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