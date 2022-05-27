تصريح للصدر بشأن الأقليات من المسيح واليهود

2022/05/27 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، انه لا يعادي الديانات بل يعادي التطرف والإرهاب والظلم.

وقال السيد الصدر في وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين"

واضاف : "نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي".

وفيما يلي نص الوثيقة:

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