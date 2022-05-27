عبوة محلية تستهدف منزل منتسب في بغداد

2022/05/27 | 14:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انفجرت عبوة محلية الصنع اليوم الجمعة، على منزل منتسب في العاصمة بغداد.

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