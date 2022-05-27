السليمانية.. انتحار امرأتين شنقاً

2022/05/27 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت شرطة كرميان تحقيقا في الحادثين.

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